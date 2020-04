Hungry? These Twin Cities restaurants are open for take-out and delivery amid the pandemic

With bars and restaurants closed to in-person dining, many Twin Cities area establishments are offering delivery or takeout service for its loyal customers.

See which of your usual favorites are delivering or open for takeout during COVID-19 restrictions.

What did we miss? Email fox9news@foxtv.com to tell us if your establishment is also offering delivery or takeout at this time.

Here is a running list of bars, restaurants, breweries and more that offer delivery or takeout orders:

56 Brewing – 56brewing.com – Minneapolis

5-8 Club – 5-8club.com - Minneapolis

612Brew – 612brew.com - Minneapolis

Able Seedhouse + Brewery – ablebeer.com – Minneapolis

Advertisement

American Pie Pizza - americanpiepizza.org - Richfield

Amore Uptown -- https://www.amoreuptown.com/online-ordering/amore-uptown/menu/order-settings - Minneapolis

Apoy – apoympls.com - Minneapolis

Augustine's Bar and Bakery – augustinesmn.com - St. Paul

Bacio – baciomn.com - Minnetonka

Bad Weather Brewing Company – badweatherbrewery.com – St. Paul

Bap and Chicken – bapandchicken.com - St. Paul

Barbette - www.barbette.com - Minneapolis

Bar Luchador – barluchador.com - Minneapolis

Barrel Theory Beer Company – barreltheory.com – St. Paul

Bauhaus Brew Labs – bauhausbrewlabs.com - Minneapolis

Beirut Restaurant – beirutrestaurantanddeli.com - St. Paul

Benedict’s – benedictswayzata.com – Wayzata

Bennett’s Chop & Railhouse – bennettschopandrailhouse.com – St. Paul

Bent Brewstillery – bentbrewstillery.com – Roseville

Big Daddy’s Old Fashioned Barbeque – bigdaddysbbq-stpaul.com – St. Paul

Birchwood Café – birchwoodcafe.com – Minneapolis

Black Dog -- blackdogstpaul.com -- St. Paul

Black Sheep Coal Fired Pizza – blacksheeppizza.com – Minneapolis/St. Paul

BlackStack Brewing – blackstackbrewing.com – St. Paul

Black Walnut Bakery – blackwalnutbakery.com - Minneapolis

Blaze Pizza - chain

Blue Door Pub– thebdp.com – Minneapolis/St. Paul

Blue Ox Sandwich Factory – blueoxsandwichfactory.com - Burnsville

Boludo – boludoempanadas.com - Minneapolis

Brasa – brasa.us - St. Paul

Broadway Pizza -- https://broadwaypizza.com/ - Multiple locations

Broders’ Pasta Bar – broderspastabar.com - Minneapolis

Buca di Beppo -- https://www.bucadibeppo.com/ - Multiple locations

Buffalo Wild Wings – chain

Bull’s Horn Food and Drink – bullshornfoodanddrink.com - Minneapolis

Burger King – chain

Burning Brothers Brewing – burnbrosbrew.com – St. Paul

Buster’s on 28th – busterson28th.com – Minneapolis

Café Astoria – cafeastoria-stpaul.com – St. Paul

Carbone's – carbonesonrandolph.com - St. Paul

Centro – popolvuhmpls.com – Minneapolis

Chimborazo – chimborazorestaurant.com - Minneapolis

Chipotle – chain

Cocina Latina - lacocinalatinamn.com - Minneapolis

Crepe and Spoon – crepeandspoon.com – Minneapolis

Crisp & Green – crispandgreen.com – Minneapolis (chain)

Dangerous Man Brewing Company – dangerousmanbrewing.com – Minneapolis

Dar's Double Scoop - darsdoublescoop.com - St. Paul

Davanni’s Pizza and Hot Hoagies – davannis.com – St. Paul (chain)

Day Block Brewing Company -- https://www.dayblockbrewing.com/ - Minneapolis

DeGidio’s – degidios.com – St. Paul

Demera Restaurant – facebook.com/demeramn – St. paul

Denny’s – chain

DOMAĆIN -- https://domacinwinebar.com - Stillwater

Dunkin' -- Chain

Eagan Arms Public House - eaganarms.com/menu - Eagan

Eastlake Craft Brewery – eastlakemgm.com – Minneapolis

Eastside Eat + Drink – eastsidempls.com - Minneapolis

El Rancho - Facebook Page - Brooklyn Park

Fair State Brewing Cooperative – fairstate.coop - Minneapolis

Fat Nats Eggs -- http://www.fatnatseggs.com/ -- Multiple locations

FINNEGANS Brew Co. – finnegans.org – Minneapolis

FireBox – fireboxdeli.com – St. Paul

Fireroast Cafe - fireroastcafe.com - Minneapolis

Freehouse -- freehousempls.com - Minneapolis

French Meadow Bakery & Café – frenchmeadowcafe.com - Minneapolis

Fuji Ya -- fujiyasushi.com - Minneapolis

Gandhi Mahal Restaurant – gandhimahal.com – Minneapolis

Gardens of Salonica – gardensofsalonica.com - Minneapolis

George and the Dragon – ganddpub.com – Minneapolis

Glam Doll Donuts – glamdolldonuts.com - Minneapolis

Gorkha Palace – gorhkapalace.com - Minneapolis

Grand Café – grandcafemn.com – Minneapolis

Grand Ole Creamery – grandolecreamery.com - St. Paul

Graze Provisions + Libations – grazenorthloop.com - Minneapolis

Hamburguesas El Gordo – gordoburgers.com - Minneapolis

HammerHeart Brewing Co. – hammerheartbrewing.com – Lino Lakes

Hazel’s Northeast – hazelsnortheast.com - Minneapolis

HeadFlyer Brewing – headflyerbrewing.com – Minneapolis

Homi Restaurant – homirestaurant.com – St. Paul

Honour Cafe - honourcafe.com - Minneapolis

Hyacinth – hyacinthstpaul.com - St. Paul

Ie-Italian Eatery – italianeater.com - Minneapolis

Ike's Minnetonka - ikesminnetonka.com - Minnetonka

Inbound BrewCo – inboundbrew.co – Minneapolis

Indeed Brewing Company and Taproom – indeedbrewing.com – Minneapolis

Insight Brewing & Taproom – insightbrewing.com - Minneapolis

Inver Grove Brewing – igbrewing.com - Inver Grove Heights

Iron Ranger - www.ironrangermn.com - St. Paul

Jax Café – jaxcafe.com – Minneapolis

Jersey's Bar and Grill -- https://jerseysbar.com/ - Inver Grove Heights

Jewel's CAVE Diner - www.jewelscavediner.com - New Hope

Jimmy John's - chain

Joe & Stan's Pub and Grill -- joeandstans.com - St. Paul

Kado no Mise – kadonomise.com - Minneapolis

Keys Café & Bakery – keyscafe.com - Roseville

Kieran’s Kitchen Northeast – kieranskitchen.com - Minneapolis

KFC – chain

Kramarczuk Sausage Company – kramarczuk.com - Minneapolis

La Cocina de Ana - cocinadeana.com - Saint Paul

La Dona Cerveceria – dameladona.com – Minneapolis

La Mesa - lamesampls.com - Minneapolis

Lai Wah Chinese Restaurant - laiwahapplevalley.com - Apple Valley

Lake Monster Brewing Company – lakemonsterbrewing.com – St. Paul

Lakes and Legends Brewing Company – lakesandlegends.com – Minneapolis

Leaning Tower of Pizza – leaningtowermpls.com - Minneapolis

Legends Club Grill -- www.legendsgc.com - Prior Lake

Lindey's Prime Steak House -- http://theplaceforsteak.com/ -- Arden Hills

Little Caesars - chain

Little Venetian Inn – littlevenetian.squarespace.com - Little Canada

Lowry Hill Meats – lowryhillmeats.com – Minneapolis

Maria’s Café – mariascafe.com – Minneapolis

Market Bar-B-Que Restaurant & Food Trucks – marketbbq.com – Minneapolis

Mason Jar Kitchen -- https://www.themasonjar.us - Eagan

Masu Sushi & Robata – masusushiandrobata.com - Minneapolis

Matt’s Bar and Grill – mattsbar.com – Minneapolis

Mavericks Pizza – maverickspizza.com – St. Paul

Maya Cuisine – mayacusinemn.com - Minneapolis

Merlins Rest Pub – merlinsrest.com – Minneapolis

MidNord Emanadas and Chorros – info@midnord.com - Minneapolis

Mirror of Korea – mirrorofkorea.com – St. Paul

Modist Brewing Co. – modistbrewing.com – Minneapolis

MOMO Sushi – momosushitogo.com - Minneapolis

Mucci’s – muccisitalian.com - St. Paul/Minneapolis

NE Moose Bar & Grill – moosene.com - Minneapolis

Ngon Bistro - www.ngonbistro.com - St. Paul

Nico’s Taco and Tequila Bar – ticostacobar.com – Minneapolis

Nightingale – nightingdalempls.com – Minneapolis

NOLO’s Kitchen & Bar – noloskitchen.com - Minneapolis

Norseman Distillery – norsemandistillery.com – Minneapolis

Northbound Smokehouse & Brewpub – northboundbrewpub.com – Minneapolis

Northeast Social – northeastsocial.com - Minneapolis

Olive and Lamb – oliveandlamb.com – Minneapolis

On’s Kitchen Thai Cuisine – onskitchen.com – St. Paul

Orale Mexican Eats – oralemexicanrestaurant.com - Minneapolis

Osaka -- Bloomington

Outback Steakhouse - chain

Painted Turtle Chocolatier - paintedturtlechocolatier.com - Osseo

Parkway Pizza - parkwaypizzamn.com - Minneapolis

Parlour Bar – facebook.com/parlourbarstp - St. Paul/Minneapolis

Patisserie 46 – patisserie46.com – Minneapolis

Peking Garden – pekinggardenmn.com – St. Paul

People’s Organic Café – peoplesorganic.com – Minneapolis (chain)

Peppers & Fries – peppersandfries.com – Minneapolis

PinKU Japanese Street Food – pinkujapansese.com – Minneapolis

Pizza Karma – pizzakarma.com - Eden Prairie, Maple Grove

Pizza Luce Uptown – pizzaluce.com - Minneapolis

Pizzeria Lola – pizzerialola.com – Minneapolis

Popeye’s – chain

Provision Community Restaurant – provisioncommunity.org - Minneapolis

Pryes Brewing Company – pryesbrewing.com – Minneapolis

P.S. Steak – psmpls.com - Minneapolis

Ray J’s American Grill -- https://www.ray-js.com/ - Minneapolis/Woodbury

Red Cow – redcowmn.com – Minneapolis/St. Paul

Red Lobster – chain

Red Rabbit – redrabbitmn.com – Minneapolis/St. Paul

Red's Savoy Pizza - savoypizza.com - All locations

Red Wagon Pizza Company – redwagon-mpls.com - Minneapolis

Revival – revivalrestaurants.com - St. Paul/Minneapolis

Rise Bagel Company – risebagel.com - Minneapolis

Rock Elm Tavern - rockelmtavern.com - Maple Grove and Plymouth

Saint Dinette – saintdinette.com - St. Paul

Saint Paul Brewing – stpaulbrewing.com – St. Paul

Sarpino's – gosarpinos.com (chain)

Shake Shack – chain

Sisyphus Brewing – sisyphusbrewing.com – Minneapolis

Skinner’s – skinnersmn.com – St. Paul

Smoke in the Pit – smokeinthepit.com - Minneapolis

Snuffy's Malt Shop – snuffysmaltshops.com - all locations

Sociable Cider Werks – sociablecider.com – Minneapolis

Sonora Grill – sonoragrillmpls.com - Minneapolis

SOUL BOWL – soulbowlmn.com - Minneapolis

Soulfu – northloopgalley.org/restaurants/soul-fu – Minneapolis

Spoon and Stable – spoonandstable.com - Minneapolis

Spyhouse Coffee – spyhousecoffee.com – Minneapolis

Sugar & Sprice Sweetery - sugarandspicemn.com - Maple Grove

Sun Street Breads – sunstreetbreads.com – Minneapolis

Surdyk’s Liquor & Cheese Shop – surdyks.com – Minneapolis

Surly Brewing – surlybrewing.com – Minneapolis

Taco Bell - chain

Tavial Grill – facebook.com/tavialgrill – St. Paul

Tay Ho – facebook.com/tay-ho-restaurant – St. Paul

Tenant Restaurant – tenantmpls.com - Minneapolis

Ten Sushi - tensushimn.com - Maple Grove

Tin Cup's Restaurant - facebook.com/tincupbar/ - St. Paul

Tin Whiskers Brewing – twbrewing.com – St. Paul

Tiny Diner - tinydiner.com - Minneapolis

The Anchor Fish & Chips – theanchorfishandchips.com – Minneapolis

The Herbivorous Butcher – theherbivorousbutcher.com - Minneapolis

The Howe Daily Kitchen & Bar – howempls.com – Minneapolis

The Italian Pie Shoppe – italianpieshoppe.com – St. Paul

The Kenwood Restaurant – thekenwoodrestaurant.com – Minneapolis

The Lowbrow – thelowbrowmpls.com - Minneapolis

The Lynhall – thelynhall.com – Minneapolis

The Mill Northeast – themillnortheast.com – Minneapolis

The Narrows Restaurant – thenarrowssaloon.com - Wayzata

The Naughty Greek – thenaughtygreek.com – St. Paul

The Oceanaire Seafood Room – theoceannaire.com - Minneapolis

The Stray Dog – straydogmpls.com – Minneapolis

Tori – toriramen.com – St. Paul

Town Talk Diner & Gastropub – towntalkmpls.com - Minneapolis

Tooties on Lowry – tootiesonlowry.com - Minneapolis

Toungue in Cheek -- https://tongueincheek.biz/index.html - St. Paul

Quang Restaurant – quang-restaurant.com – Minneapolis

Uncle Franky’s – unclefrankys.com – Minneapolis

Union 32 Craft House - union32crafthouse.com - Eagan

Union Hmong Kitchen – unionkitchenmn.com - Minneapolis

Uptown Diner – theuptowndiner.com - Minneapolis

Utepils Brewing – utepilsbrewing.com – Minneapolis

Wise Acre Eatery – wiseacreeatery.com - Minneapolis

Waldmann Brewery – waldmannbrewery.com – St. Paul

Washington Square Bar & Grill - washingtonsquareonline.net - White Bear Lake

World Street Kitchen – eatwsk.com – Minneapolis

Wrecktangle Pizza – wrecktanglepizza.com - Minneapolis

Young Joni – youngjoni.com - Minneapolis

Zen Box Izakaya – zenbox.com – Minneapolis

Zetta’s – zettasmpls.com - Minneapolis

Zumbro Café – zumbrocafe.com - Minneapolis