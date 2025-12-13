Minnesota weather: How cold it got on Saturday

article

The Brief Saturday's temperatures were frigid throughout the day, but they were at their coldest in the morning. The morning low temperature in the Twin Cities was -6 degrees. The lowest wind chill Saturday was -24 degrees in the Twin Cities.



Temperatures dropped into the negative Saturday, with the coldest temperatures in the morning.

How cold it got in Minnesota Saturday

By the numbers:

Here is how cold the temperatures got in Minnesota:

(FOX 9)

Hinckley: -20 degrees

Bemidji: -20 degrees

Ely: -18 degrees

Brainerd: -18 degrees

Detroit Lakes: -18 degrees

Hibbing: -17 degrees

International Falls: -17 degrees

Duluth: -16 degrees

Alexandria: -12 degrees

St. Cloud: -12 degrees

Cambridge: -11 degrees

Grand Marais: -10 degrees

Minneapolis-St. Paul Airport: -6 degrees

Red Wing: -6 degrees

Morris: -6 degrees

Hutchinson: -5 degrees

Rochester: -5 degrees

Mankato: -3 degrees

Windom: 0 degrees

Marshall: 0 degrees

Here are the lowest wind chills across Minnesota from Saturday:

(FOX 9)

Bemidji: -37 degrees

Ely: -35 degrees

Duluth: -34 degrees

Brainerd: -32 degrees

Detroit Lakes: -32 degrees

Hibbing: -31 degrees

Alexandria: -29 degrees

Hinckley: -27 degrees

Minneapolis-St. Paul Airport: -24 degrees

St. Cloud: -24 degrees

Willmar: -22 degrees

Cambridge-21 degrees

Grand Marais: -21 degrees

Hutchinson: -21 deegres

Morris: -20 degrees

Faribault: -18 degrees

Mankato: -18 degrees

Marshall: -17 degrees

Red Wing: -16 degrees

Owatonna: -16 degrees

Windom-12 degrees

Cold continues Sunday

(FOX 9)

What's next:

The Twin Cities are under a cold weather advisory that is expected to last through Sunday morning, so residents should prepare for frigid conditions if they have plans to be outdoors.

Sunday will be slightly less frigid with temperatures climbing above zero. However, it will still feel like 10 below zero in the afternoon.

Milder and warmer temperatures are expected to return for the work week.