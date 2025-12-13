Expand / Collapse search

Minnesota weather: How cold it got on Saturday

By
Published  December 13, 2025 9:40pm CST
Winter Weather
FOX 9
The Brief

    • Saturday's temperatures were frigid throughout the day, but they were at their coldest in the morning.
    • The morning low temperature in the Twin Cities was -6 degrees.
    • The lowest wind chill Saturday was -24 degrees in the Twin Cities.

MINNEAPOLIS (FOX 9) - Temperatures dropped into the negative Saturday, with the coldest temperatures in the morning. 

How cold it got in Minnesota Saturday

By the numbers:

Here is how cold the temperatures got in Minnesota: 

  • Hinckley: -20 degrees
  • Bemidji: -20 degrees
  • Ely: -18 degrees
  • Brainerd: -18 degrees
  • Detroit Lakes: -18 degrees
  • Hibbing: -17 degrees
  • International Falls: -17 degrees
  • Duluth: -16 degrees
  • Alexandria: -12 degrees
  • St. Cloud: -12 degrees
  • Cambridge: -11 degrees
  • Grand Marais: -10 degrees
  • Minneapolis-St. Paul Airport: -6 degrees
  • Red Wing: -6 degrees
  • Morris: -6 degrees
  • Hutchinson: -5 degrees
  • Rochester: -5 degrees
  • Mankato: -3 degrees
  • Windom: 0 degrees
  • Marshall: 0 degrees

Here are the lowest wind chills across Minnesota from Saturday: 

  • Bemidji: -37 degrees
  • Ely: -35 degrees
  • Duluth: -34 degrees
  • Brainerd: -32 degrees
  • Detroit Lakes: -32 degrees
  • Hibbing: -31 degrees
  • Alexandria: -29 degrees
  • Hinckley: -27 degrees
  • Minneapolis-St. Paul Airport: -24 degrees
  • St. Cloud: -24 degrees
  • Willmar: -22 degrees
  • Cambridge-21 degrees
  • Grand Marais: -21 degrees
  • Hutchinson: -21 deegres
  • Morris: -20 degrees
  • Faribault: -18 degrees
  • Mankato: -18 degrees
  • Marshall: -17 degrees
  • Red Wing: -16 degrees
  • Owatonna: -16 degrees
  • Windom-12 degrees

Cold continues Sunday 

What's next:

The Twin Cities are under a cold weather advisory that is expected to last through Sunday morning, so residents should prepare for frigid conditions if they have plans to be outdoors.

Sunday will be slightly less frigid with temperatures climbing above zero. However, it will still feel like 10 below zero in the afternoon.

Milder and warmer temperatures are expected to return for the work week.

