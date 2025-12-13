Minnesota weather: How cold it got on Saturday
MINNEAPOLIS (FOX 9) - Temperatures dropped into the negative Saturday, with the coldest temperatures in the morning.
By the numbers:
Here is how cold the temperatures got in Minnesota:
- Hinckley: -20 degrees
- Bemidji: -20 degrees
- Ely: -18 degrees
- Brainerd: -18 degrees
- Detroit Lakes: -18 degrees
- Hibbing: -17 degrees
- International Falls: -17 degrees
- Duluth: -16 degrees
- Alexandria: -12 degrees
- St. Cloud: -12 degrees
- Cambridge: -11 degrees
- Grand Marais: -10 degrees
- Minneapolis-St. Paul Airport: -6 degrees
- Red Wing: -6 degrees
- Morris: -6 degrees
- Hutchinson: -5 degrees
- Rochester: -5 degrees
- Mankato: -3 degrees
- Windom: 0 degrees
- Marshall: 0 degrees
Here are the lowest wind chills across Minnesota from Saturday:
- Bemidji: -37 degrees
- Ely: -35 degrees
- Duluth: -34 degrees
- Brainerd: -32 degrees
- Detroit Lakes: -32 degrees
- Hibbing: -31 degrees
- Alexandria: -29 degrees
- Hinckley: -27 degrees
- Minneapolis-St. Paul Airport: -24 degrees
- St. Cloud: -24 degrees
- Willmar: -22 degrees
- Cambridge-21 degrees
- Grand Marais: -21 degrees
- Hutchinson: -21 deegres
- Morris: -20 degrees
- Faribault: -18 degrees
- Mankato: -18 degrees
- Marshall: -17 degrees
- Red Wing: -16 degrees
- Owatonna: -16 degrees
- Windom-12 degrees
Cold continues Sunday
What's next:
The Twin Cities are under a cold weather advisory that is expected to last through Sunday morning, so residents should prepare for frigid conditions if they have plans to be outdoors.
Sunday will be slightly less frigid with temperatures climbing above zero. However, it will still feel like 10 below zero in the afternoon.
Milder and warmer temperatures are expected to return for the work week.