How to watch St. Paul Saints on FOX 9+ this season
ST. PAUL, Minn. (FOX 9) - FOX 9 will broadcast 13 St. Paul Saints games this season.
The first game you can watch on FOX 9+ is Friday, April 3. Here's a look at the schedule.
FOX 9+ will broadcast all Friday home games and the fireworks shows that follow this season. Here's the TV schedule:
- 6:30 p.m. on Friday, April 3: Worcester Red Sox at St. Paul Saints
- 6:30 p.m. on Friday, April 17: Lehigh Valley Iron Pigs at St. Paul Saints
- 6:30 p.m. on Friday, May 1: Iowa Cubs at St. Paul Saints
- 6:30 p.m. on Friday, May 15: Columbus Clippers at St. Paul Saints
- 6:30 p.m. on Friday, May 22: Omaha Storm Chasers at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, June 5: Indianapolis Indians at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, June 19: Omaha Storm Chasers at St. Paul Saints
- 6 p.m. on Friday, July 3: Buffalo Bisons at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, July 17: Louisville Bats at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, July 24: Columbus Clippers at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, Aug. 7: Louiville Bats at St. Paul Saints
- 7 p.m. on Friday, Aug. 28: Toledo Mud Hens at St. Paul Saints
- 6:30 p.m. on Friday, Sept. 11: Syracuse Mets at St. Paul Saints
FOX 9+ is your ticket to local sports — and you can watch it for free, over-the-air. It can be found on:
- Over Air: 9.2
- Comcast: 10/807
- DirecTV: 29
- DISH: 29
- Mediacom: 10/803
- Spectrum: 10