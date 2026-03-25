How to watch St. Paul Saints on FOX 9+ this season

By FOX 9 Staff
Published  March 25, 2026 8:25am CDT
The Brief

ST. PAUL, Minn. (FOX 9) - FOX 9 will broadcast 13 St. Paul Saints games this season. 

The first game you can watch on FOX 9+ is Friday, April 3. Here's a look at the schedule.

St. Paul Saints on FOX 9+ schedule

FOX 9+ will broadcast all Friday home games and the fireworks shows that follow this season. Here's the TV schedule: 

  • 6:30 p.m. on Friday, April 3: Worcester Red Sox at St. Paul Saints
  • 6:30 p.m. on Friday, April 17: Lehigh Valley Iron Pigs at St. Paul Saints
  • 6:30 p.m. on Friday, May 1: Iowa Cubs at St. Paul Saints
  • 6:30 p.m. on Friday, May 15: Columbus Clippers at St. Paul Saints
  • 6:30 p.m. on Friday, May 22: Omaha Storm Chasers at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, June 5: Indianapolis Indians at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, June 19: Omaha Storm Chasers at St. Paul Saints
  • 6 p.m. on Friday, July 3: Buffalo Bisons at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, July 17: Louisville Bats at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, July 24: Columbus Clippers at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, Aug. 7: Louiville Bats at St. Paul Saints
  • 7 p.m. on Friday, Aug. 28: Toledo Mud Hens at St. Paul Saints
  • 6:30 p.m. on Friday, Sept. 11: Syracuse Mets at St. Paul Saints

How to watch FOX 9+

FOX 9+ is your ticket to local sports — and you can watch it for free, over-the-air. It can be found on:

  • Over Air: 9.2
  • Comcast: 10/807
  • DirecTV: 29
  • DISH: 29
  • Mediacom: 10/803
  • Spectrum: 10
