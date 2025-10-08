MN weather: How chilly it was Wednesday morning

The Brief It was the chilliest morning of the season so far in Minnesota on Wednesday. Lows dipped into the 20s across much of northern Minnesota, with lows in the 30s in the Twin Cities. Freeze and frost warnings were in effect for portions of central and eastern Minnesota.



Twin Cities metro lows

Low temperatures across the Twin Cities metro Wednesday morning:

Lakeville: 28 degrees

Rockford: 28 degrees

Scandia: 28 degrees

Somerset: 28 degrees

Andover: 29 degrees

Forest Lake: 30 degrees

Jordan: 30 degrees

Rogers: 30 degrees

Stillwater: 30 degrees

Waconia: 30 degrees

Coon Rapids: 31 degrees

River Falls: 31 degrees

Rosemount: 31 degrees

Carver: 32 degrees

Hugo: 32 degrees

Hudson: 32 degrees

Robbinsdale: 32 degrees

Burnsville: 33 degrees

Eagan: 33 degrees

Maple Grove: 33 degrees

Maple Plain: 33 degrees

Blaine: 34 degrees

Cottage Grove: 34 degrees

Prior Lake: 34 degrees

Victoria: 34 degrees

North St. Paul: 35 degrees

Eden Prairie: 36 degrees

Edina: 36 degrees

Minnetonka: 36 degrees

Roseville: 36 degrees

Woodbury: 36 degrees

Hastings: 37 degrees

Minneapolis: 37 degrees

St. Paul: 37 degrees

Mound: 39 degrees

Low temperatures across Minnesota

Low temperatures on Wednesday across the state:

Hibbing: 20 degrees

International Falls: 21 degrees

Hayward: 22 degrees

Bemidji: 23 degrees

Brainerd: 24 degrees

Ely: 25 degrees

Hinckley: 25 degrees

Saint Cloud: 27 degrees

Hutchinson: 27 degrees

Eau Claire: 27 degrees

Duluth: 28 degrees

Cambridge: 28 degrees

Faribault: 28 degrees

New Richmond: 29 degrees

Owatonna: 29 degrees

Detroit Lakes: 30 degrees

Morris: 30 degrees

Willmar: 30 degrees

New Ulm: 30 degrees

Red Wing: 30 degrees

Alexandria: 33 degrees

Marshall: 34 degrees

Windom: 34 degrees

Mankato: 35 degrees

Grand Marais: 36 degrees

La Crosse: 36 degrees

Rochester: 37 degrees

Minneapolis-St. Paul International Airport: 39 degrees

Extended Minnesota weather forecast

What's next:

Wednesday will bring plenty of sunshine with highs in the 50s and 60s for much of Minnesota.

A warming trend begins Thursday with a few afternoon clouds and a light breeze. Temperatures will climb into the upper 60s and low 70s.

Temperatures are expected to climb back into the 70s Friday and through the weekend, with the next chance of rain likely holding off until Sunday.

Here’s a look at the seven-day forecast:

