MN weather: How chilly it was Wednesday morning
MINNEAPOLIS (FOX 9) - It was the chilliest morning of the season so far in Minnesota on Wednesday, with freeze and frost warnings in effect for some areas. Here's a look at lows across the state.
Twin Cities metro lows
Low temperatures across the Twin Cities metro Wednesday morning:
- Lakeville: 28 degrees
- Rockford: 28 degrees
- Scandia: 28 degrees
- Somerset: 28 degrees
- Andover: 29 degrees
- Forest Lake: 30 degrees
- Jordan: 30 degrees
- Rogers: 30 degrees
- Stillwater: 30 degrees
- Waconia: 30 degrees
- Coon Rapids: 31 degrees
- River Falls: 31 degrees
- Rosemount: 31 degrees
- Carver: 32 degrees
- Hugo: 32 degrees
- Hudson: 32 degrees
- Robbinsdale: 32 degrees
- Burnsville: 33 degrees
- Eagan: 33 degrees
- Maple Grove: 33 degrees
- Maple Plain: 33 degrees
- Blaine: 34 degrees
- Cottage Grove: 34 degrees
- Prior Lake: 34 degrees
- Victoria: 34 degrees
- North St. Paul: 35 degrees
- Eden Prairie: 36 degrees
- Edina: 36 degrees
- Minnetonka: 36 degrees
- Roseville: 36 degrees
- Woodbury: 36 degrees
- Hastings: 37 degrees
- Minneapolis: 37 degrees
- St. Paul: 37 degrees
- Mound: 39 degrees
Low temperatures across Minnesota
Low temperatures on Wednesday across the state:
- Hibbing: 20 degrees
- International Falls: 21 degrees
- Hayward: 22 degrees
- Bemidji: 23 degrees
- Brainerd: 24 degrees
- Ely: 25 degrees
- Hinckley: 25 degrees
- Saint Cloud: 27 degrees
- Hutchinson: 27 degrees
- Eau Claire: 27 degrees
- Duluth: 28 degrees
- Cambridge: 28 degrees
- Faribault: 28 degrees
- New Richmond: 29 degrees
- Owatonna: 29 degrees
- Detroit Lakes: 30 degrees
- Morris: 30 degrees
- Willmar: 30 degrees
- New Ulm: 30 degrees
- Red Wing: 30 degrees
- Alexandria: 33 degrees
- Marshall: 34 degrees
- Windom: 34 degrees
- Mankato: 35 degrees
- Grand Marais: 36 degrees
- La Crosse: 36 degrees
- Rochester: 37 degrees
- Minneapolis-St. Paul International Airport: 39 degrees
Extended Minnesota weather forecast
What's next:
Wednesday will bring plenty of sunshine with highs in the 50s and 60s for much of Minnesota.
A warming trend begins Thursday with a few afternoon clouds and a light breeze. Temperatures will climb into the upper 60s and low 70s.
Temperatures are expected to climb back into the 70s Friday and through the weekend, with the next chance of rain likely holding off until Sunday.
Here’s a look at the seven-day forecast:
(FOX 9)
The Source: This story uses information from FOX 9 meteorologists.