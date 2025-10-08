Expand / Collapse search

MN weather: How chilly it was Wednesday morning

By FOX 9 Staff
Published  October 8, 2025 9:45am CDT
Weather
MN weather: Frosty start, sunny afternoon Wednesday

After a frosty start on Wednesday, temperatures are expected to warm into the 50s and 60s across Minnesota, accompanied by plenty of sunshine. FOX 9's meteorologist Cody Matz has the full forecast.

The Brief

    • It was the chilliest morning of the season so far in Minnesota on Wednesday.
    • Lows dipped into the 20s across much of northern Minnesota, with lows in the 30s in the Twin Cities.
    • Freeze and frost warnings were in effect for portions of central and eastern Minnesota.

MINNEAPOLIS (FOX 9) - It was the chilliest morning of the season so far in Minnesota on Wednesday, with freeze and frost warnings in effect for some areas. Here's a look at lows across the state.

Twin Cities metro lows

Low temperatures across the Twin Cities metro Wednesday morning:

  • Lakeville: 28 degrees
  • Rockford: 28 degrees
  • Scandia: 28 degrees
  • Somerset: 28 degrees
  • Andover: 29 degrees
  • Forest Lake: 30 degrees
  • Jordan: 30 degrees
  • Rogers: 30 degrees
  • Stillwater: 30 degrees
  • Waconia: 30 degrees
  • Coon Rapids: 31 degrees
  • River Falls: 31 degrees
  • Rosemount: 31 degrees
  • Carver: 32 degrees
  • Hugo: 32 degrees
  • Hudson: 32 degrees
  • Robbinsdale: 32 degrees
  • Burnsville: 33 degrees
  • Eagan: 33 degrees
  • Maple Grove: 33 degrees
  • Maple Plain: 33 degrees
  • Blaine: 34 degrees
  • Cottage Grove: 34 degrees
  • Prior Lake: 34 degrees
  • Victoria: 34 degrees
  • North St. Paul: 35 degrees
  • Eden Prairie: 36 degrees
  • Edina: 36 degrees
  • Minnetonka: 36 degrees
  • Roseville: 36 degrees
  • Woodbury: 36 degrees
  • Hastings: 37 degrees
  • Minneapolis: 37 degrees
  • St. Paul: 37 degrees
  • Mound: 39 degrees

Low temperatures across Minnesota 

Low temperatures on Wednesday across the state:

  • Hibbing: 20 degrees
  • International Falls: 21 degrees
  • Hayward: 22 degrees
  • Bemidji: 23 degrees
  • Brainerd: 24 degrees
  • Ely: 25 degrees
  • Hinckley: 25 degrees
  • Saint Cloud: 27 degrees
  • Hutchinson: 27 degrees
  • Eau Claire: 27 degrees
  • Duluth: 28 degrees
  • Cambridge: 28 degrees
  • Faribault: 28 degrees
  • New Richmond: 29 degrees
  • Owatonna: 29 degrees
  • Detroit Lakes: 30 degrees
  • Morris: 30 degrees
  • Willmar: 30 degrees
  • New Ulm: 30 degrees
  • Red Wing: 30 degrees
  • Alexandria: 33 degrees
  • Marshall: 34 degrees
  • Windom: 34 degrees
  • Mankato: 35 degrees
  • Grand Marais: 36 degrees
  • La Crosse: 36 degrees
  • Rochester: 37 degrees
  • Minneapolis-St. Paul International Airport: 39 degrees

Extended Minnesota weather forecast 

What's next:

Wednesday will bring plenty of sunshine with highs in the 50s and 60s for much of Minnesota. 

A warming trend begins Thursday with a few afternoon clouds and a light breeze. Temperatures will climb into the upper 60s and low 70s.

Temperatures are expected to climb back into the 70s Friday and through the weekend, with the next chance of rain likely holding off until Sunday.

Here’s a look at the seven-day forecast: 

