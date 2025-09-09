Expand / Collapse search

Lady Gaga coming to Minnesota in 2026

By FOX 9 Staff
Published  September 9, 2025 9:43am CDT
Entertainment
FOX 9
article

Lady Gaga at the 2025 MTV Video Music Awards at New York's UBS Arena in Elmont, N.Y. The show airs LIVE on the CBS Television Network and simulcast on MTV on Sunday, Sept. 7 (8:0011:00 PM ET / 5:008:00 PM PT), and streams on Paramount+. (Photo by Ni

The Brief

    • Lady Gaga will perform in St. Paul on April 9 and April 10.
    • The singer announced her second leg of her North American tour on Tuesday.
    • Tickets for the Grand Casino Arena show go on sale on Sept. 15.

ST. PAUL, Minn. (FOX 9) - Lady Gaga is bringing her The Mayhem Ball to Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, in 2026. 

Lady Gaga expands Mayhem Ball tour

Local perspective:

Lady Gaga announced more dates for her Mayhem Ball tour on Tuesday. This leg of the tour will include two nights in St. Paul, on April 9 and April 10, 2026.

Tickets go on sale at noon on Sept. 15, with resale events available earlier. 

The last time Lady Gaga was in Minnesota was 2017 for the Joanne World Tour.

Lady Gaga just won four awards at the 2025 MTV VMAs earlier this week.

