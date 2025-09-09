Lady Gaga coming to Minnesota in 2026
article
ST. PAUL, Minn. (FOX 9) - Lady Gaga is bringing her The Mayhem Ball to Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, in 2026.
Lady Gaga expands Mayhem Ball tour
Local perspective:
Lady Gaga announced more dates for her Mayhem Ball tour on Tuesday. This leg of the tour will include two nights in St. Paul, on April 9 and April 10, 2026.
Tickets go on sale at noon on Sept. 15, with resale events available earlier.
The last time Lady Gaga was in Minnesota was 2017 for the Joanne World Tour.
Lady Gaga just won four awards at the 2025 MTV VMAs earlier this week.